Він анонсував зустріч із Володимиром Зеленським.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на масований ракетний обстріл України 8 липня.

"Ракетні удари Росії, внаслідок яких сьогодні загинули десятки цивільних українців, а найбільша дитяча лікарня в Києві зазнала ушкоджень і постраждала, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб ми не ігнорували російську агресію", - йдеться в опублікованій на сайті Білого дому заяві.

Американський лідер нагадав, що вже цього тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні.

Відео дня

"Я зустрінуся з президентом Зеленським, щоб дати зрозуміти, що наша підтримка України непохитна. Разом із нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи зі зміцнення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити її міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати підтримують народ України", - додав Байден.

Реакція світу на ракетний обстріл України

Як повідомляв УНІАН, після цинічного удару РФ українська влада заявила, що ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН. Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та Штати підтримали це.

Багато європейських політиків засудили ракетну атаку. Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав удар "привітом" НАТО, зазначивши, що Путін більше не перевіряє, як Захід реагуватиме на такі атаки.

Увечері Джона Кірбі запитали, чи знімуть Штати тепер обмеження на удари по території РФ. Він відповів, що їхнє ставлення до таких атак не змінилося.

Вас також можуть зацікавити новини: