У 27 постраждалих військовослужбовців діагностували черепно-мозкові травми.

За останні кілька тижнів бази Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході були атаковані 55 разів. В результаті цих атак було поранено понад півсотні американських військовослужбовців.

"З 17 жовтня по сьогоднішній день, за нашою інформацією, було скоєно 55 атак на наші сили. 27 атак на наші сили скоєно в Іраку і 28 – в Сирії", – розповіла на брифінгу заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, внаслідок цих атак поранення отримали 59 американських солдатів. У 27 військовослужбовців діагностували черепно-мозкові травми. Ще 32 бійці отримали інші несерйозні поранення.

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Сінгх наголосила, що на сьогоднішній день всі 59 військових повернулися на службу.

Атаки на бази США на Близькому Сході

Військові бази США, розташовані на Близькому Сході, в останні тижні часто піддаються дроновим і ракетним атакам. Це почалося після того, як США підтримали Ізраїль після нападу на країну терористів ХАМАС.

Зокрема, прес-секретар Пентагону Патрік Райдер повідомляв, що іранські проксі-групи атакували бази Айн-Аль-Асад в Іраку і Аль-Танф в Сирії.

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