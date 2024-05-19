Росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління, наголошують у Центрі нацспротиву.

Після ударів по російських НПЗ у Росії виник дефіцит палива. Країну-агресорку "виручає" сусідня Білорусь – Мінськ нарощує поставки до РФ.

"Окупована Кремлем Білорусь нарощує поставки палива до РФ через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ. За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом", – повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики терористичного угруповання "Вагнер", а також батальйон охорони МВС РБ.

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"Росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління. Проте режим Лукашенка не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України", – йдеться у повідомленні.

Атаки по НПЗ Росії

Видання Bloomberg пише, що Україна вивела з ладу майже 14% нафтопереробних потужностей РФ. На тлі атак по НПЗ вже у березін ціни на паливо зросли на 20–30%. Крім того, аби задовольнити потреби внутрішнього ринку, РФ була змушена зупинити експорт.

Зокрема, внаслідок атаки дронів на російський нафтопереробний завод у Туапсе підприємство було екстрено зупинено.

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