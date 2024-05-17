За словами одного з джерел, безпілотники вразили установку з виробництва скрапленого вуглеводневого газу.

Атака українських безпілотників на російський нафтопереробний завод у Туапсе призвела до екстреної зупинки підприємства. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Як повідомляли російські ЗМІ, внаслідок атаки БПЛА на заводі, що належить компанії "Роснефть", виникла пожежа, яку загасили. У "Роснефті" не стали коментувати атаку.

При цьому, за словами одного з джерел, безпілотники вразили установку з виробництва скрапленого вуглеводневого газу, тоді як установка з перегонки нафти залишилася неушкодженою.

Відео дня

"Під час пожежі не було чорного диму. Це означає, що горів тільки газ", - сказало джерело, зазначивши, що з технічної точки зору є можливість обійти установку скрапленого газу і перезапустити НПЗ найближчим часом.

Потужність заводу в Туапсе становить 12 мільйонів тонн на рік (240 000 барелів на день). Він виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль і високосірчисте дизельне пальне і поставляє його в основному в Туреччину, Китай, Малайзію і Сінгапур.

Це вже друга атака на Туапсинський НПЗ. Після першої атаки наприкінці січня завод зупинив переробку і випуск нафти і залишався закритим близько 3 місяців, відновивши роботу тільки наприкінці квітня.

Нічна атака дронів по РФ, що відомо

Цієї ночі дрони вразили нафтопереробний завод у російському місті Туапсе (Краснодарський край). На об'єкті сталася пожежа.

Згодом у Міноборони РФ заявили, що збили понад сотню дронів.

Поінформовані джерела повідомили УНІАН, що Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони цієї ночі організували атаки в Севастополі, Новоросійську та Туапсе.

Зокрема, СБУ та ГУР спільно запалили "хлопок" у Севастопольській бухті. Також розвідники ГУР окремо відпрацювали по морському порту Новоросійська, а представники СБУ - по Туапсинському НПЗ.

Вас також можуть зацікавити новини: