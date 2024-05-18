У Росії вже у березні ціни на паливо зросли на 20%-30%.

Україна атаками БПЛА вивела з ладу близько 14% російських нафтопереробних потужностей.

"Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо, але мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії", - пише Bloomberg з посиланням на розвідувальне управління Пентагону.

За підрахунками видання, втрата частина потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на паливо на 20%-30% вже до середини березня. Щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку РФ була змушена зупинити експорт.

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"Щоб пом'якшити вплив цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, які планувала імпортувати з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту", - йдеться в доповіді розвідувального управління міністерства оборони США.

Хоча атаки все ще тривають, аналіз охоплює лише двомісячний період: від першого удару 21 січня по заводу ПАТ "Новатек" в Усть-Лузі, до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.

Вказується, що дії України "призвели до незначних перебоїв в електропостачанні російських військових і цивільного населення", оскільки "Росія має потужну генеруючу потужність — третю за величиною у світі — і високий ступінь резервування в своїй мережі".

Також у розвідці відзначили вплив України на російські військово-морські операції. Через атаки ЗСУ Чорноморський флот Росії почав уникати українського узбережжя і передислокував деякі кораблі зі своєї головної бази в окупованому Севастополі в Криму.

Атаки на російські НПЗ

Військовий експерт Валерій Рябих заявив, що через атаки українських дронів по російському НПЗ у ніч проти 17 травня росіяни побоюються, що країна й армія можуть залишитися без пального. Як відомо, у Новоросійську (РФ) в ніч на 17 травня безпілотники вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали.

У Foreign Affairs вважають, що Україна повинна продовжувати удари по російських НПЗ, тому що це шкодить агресору і не може негативно вплинути на світовий ринок нафти.

Видання наголошує, що Україна зосередила свої атаки саме на нафтопереробних заводах, а не на родовищах нафти чи інфраструктурі експорту сирої нафти.

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