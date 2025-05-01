Ставка Трампа на копалини спрацювала, Зеленський зіткнеться з критикою, - політолог

Внутрішні настрої в Україні можуть підсилити позиції Валерія Залужного або інших претендентів перед майбутніми виборами.

Угода між США та Україною щодо корисних копалин викликала різку реакцію націоналістичних сил в Україні та стала тимчасовою перемогою для адміністрації Дональда Трампа, пише політолог, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Самуель Рамані для The Telegraph.

У середу віцепрем’єрка Юлія Свириденко підписала угоду з США про інвестиції у відбудову. Українська топпосадовиця та міністр фінансів США Скотт Бессент високо оцінили цю угоду як потенційний каталізатор інвестицій в Україну та рушійну силу післявоєнного економічного зростання.

Документ прямо визнає американську військову допомогу та засуджує російське вторгнення - що є зміною риторики порівняно з попередньою позицією Трампа, коли він заявляв, що "винні обидві сторони".

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Чітке визнання в угоді американської військової допомоги Україні дає Трампу вдячність, якої, на його думку, бракувало під час ​​зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті в лютому.

Україна очікує, що документ відкриє шлях до нової військової допомоги та жорсткіших санкцій проти енергосектору РФ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль впевнено заявив, що угода призведе до нової військової допомоги США, і що ця допомога буде внеском до фонду реконструкції.

Однак, навіть попри згоду Трампа надати $50 млн озброєння в обмін на тверду валюту, Білий дім залишається обережним щодо довгострокової підтримки. Частина трампістської бази виступає категорично проти допомоги Україні.

Економічна реалістичність

У лютому S&P Global попередила, що вимірювання родовищ рідкоземельних металів в Україні були отримані з потенційно ненадійних геологічних досліджень радянських часів.

Галузеві експерти називають плани Трампа щодо видобутку в Україні "фікцією" та "абсурдом". Попри обмеження для Китаю, саме там зосереджена більшість потужностей із переробки таких металів.

На внутрішньому фронті Зеленський зіткнеться з критикою. Хоч він і заблокував можливість відхилення угоди парламентом, угода 50/50 не передбачає передачі контролю над рідкоземельними ресурсами, але побоювання, що енергетичні активи, зокрема Запорізька АЕС, можуть перейти під контроль США, вже викликають протест націоналістичних сил.

Це може підсилити позиції посла України в Британії, ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного або інших претендентів перед майбутніми виборами.

"Угода США щодо рідкоземельних металів та її поширення на енергетичний сектор є важливою віхою для процесу відбудови України. Велике питання полягає в тому, чи буде стабільна суверенна Україна, в яку можна буде інвестувати після закінчення війни", - підсумував автор.

Угода про видобуток українських ресурсів

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі США і Україна підписали угоду про спільну розробку українських природних ресурсів. Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що йдеться про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

Зазначалося, що у підписаній угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Після підписання угоди про копалини президент США Дональд Трамп вперше схвалив продаж зброї Україні.

Державний департамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї Україні. Як йдеться на сайті Конгресу, сума контакту - 50 млн доларів або більше.

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