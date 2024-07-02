Така Україна сама по собі стане найрішучішою відповіддю на амбіції Путіна, сказав він.

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, яким бачать майбутнє України Сполучені Штати.

Під час виступу в Інституті Брукінгса він анонсував більше хороших новин щодо допомоги країні на майбутньому саміті НАТО, пише Голос Америки. Блінкен нагадав, що на початку повномасштабної війни Путін хотів стерти Україну з карти світу.

"Цього не сталося і не станеться з двох причин. Звичайно, завдяки надзвичайній мужності та стійкості українців. Однак це ще й тому, що понад 50 країн об'єдналися на чолі зі Сполученими Штатами, щоб підтримати і захистити Україну", - сказав він.

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За словами Блінкена, для Штатів успіхом стане сильна Україна, яка дедалі більше інтегрується із Заходом, а також може стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах.

Також від зазначив, що Україні необхідно розвивати власний потенціал стримування та захисту від майбутньої агресії. Блінкен нагадав, що нещодавно Київ підписав угоди про безпеку з низкою країн.

"Усе це показує Володимиру Путіну, що йому не вдасться перечекати час і знову напасти на Україну. Він не зможе "перечекати" всіх партнерів України. Тим часом Україна розвиватиме власну оборонно-промислову базу таким чином, щоб сама себе забезпечити", - додав він.

Держсекретар повідомив, що партнери вже намагаються залучити в Україну приватні інвестиції, а самій країні вдалося відновити свій експорт до рівня лютого 2022 року. "Однак необхідно переконатися, що в нас є кошти для протиповітряної оборони, щоб захистити райони, в які ви вкладаєте кошти. Ми просуваємося в цьому процесі", - додав він.

Також Блінкен назвав початок переговорів про вступ до Європейського Союзу найкращою гарантією того, що Україна продовжить проводити реформи для зміцнення і поглиблення своєї демократії.

"Кінцевим результатом є успішна країна. Україна, яка, будучи самостійною в трьох вищевказаних сферах, стане сама по собі найрішучішою відповіддю на амбіції Володимира Путіна", - підкреслив він.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Як відомо, вже наступного тижня у США зустрінуться лідери країн-членів НАТО. Український президент Володимир Зеленський також отримав запрошення на зустріч.

Україні дали зрозуміти, що на цьому саміті вона не отримає запрошення до Альянсу. Крім того, за даними The Telegraph, Німеччина і США просили українського лідера не наполягати на тому, щоб країни озвучили терміни отримання такого запрошення.

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