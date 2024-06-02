Таке очікування символізує Білий дім, який неодноразово відставав від розвитку подій на полі бою ціною життів українців.

Цього тижня Білий дім заявив, що "блискавично" ухвалив рішення про надання Києву дозволу на використання американської зброї для ураження обмежених цілей на території Росії, лише через 17 днів після того, як Україна почала благати про надання такої можливості. Але для українців ці 17 днів очікування є символічними щодо Білого дому, який неодноразово відставав від розвитку подій на полі бою ціною життів українців, пише The Washington Post.

Зазначається, нова політика спрямована на зміну стратегічного балансу в життєво важливому прикордонному регіоні, де розташоване друге за величиною місто України, може відкрити шлях до більш широкого розгрому київських сил.

Водночас президент США Джо Байден запекло оберігав заборону Україні використовувати американську військову техніку для нанесення ударів по території РФ. Однак для солдатів на передовій проміжок часу між 13 травня, коли Україна офіційно звернулася з проханням про зміну, і 30 травня, коли американські чиновники дали зелене світло, став гірким періодом одних з найжорстокіших атак у дворічній війні. Тисячі людей покинули свої домівки, оскільки Кремль скористався можливістю завдавати ударів по українській території з російського боку кордону, пишуть автори.

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Тепер українці можуть використовувати надані США ракети і артилерію для ураження деяких російських позицій за лінією фронту, що потенційно може допомогти Харкову, де фронт в основному стабілізувався. Втім, у Києві, Вашингтоні та інших європейських столицях є сумніви щодо того, чи будуть ці зміни достатніми для того, щоб змінити умови на полі бою або відкинути російські війська назад. Байден все ще відмовляється дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по аеродромах та інших цілях у глибині російської території, йдеться у статті.

"Ми просто платимо кров'ю. Ви можете сидіти десь в офісі у Вашингтоні і 10 хвилин пити чай, а за 10 хвилин тут можуть завдати 10 авіаударів і вбити десятки людей", – сказав засновник української бригади "Хартія Всеволод Кожем'яко.

Передбачений наступ

Ще в березні чиновники помітили, що російські війська стягуються на кордоні з Харковом. Інтенсивний штурм розпочався 22 березня. Київ вирішив не наполягати на зміні правил ведення бойових дій, з огляду на те, що допомога США Києву застрягла у Конгресі. Розрахунок українців на зміну політики змінився у квітні, оскільки атаки посилилися, а Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні допомоги. Майже одразу ж Вашингтон почав надсилати зброю, але це сталося занадто пізно. 10 травня Росія розпочала наступ, і її війська швидко перетнули північний кордон України поблизу Харкова.

Росія безперервно обстрілювала українців за своєї території з авіації та артилерії. Українські військові зазначають, що втрат, яких вони зазнали, можна було б уникнути, якби Україна змогла завдати удару по Росії за допомогою американської техніки.

Досягнення згоди

13 травня, через три дні після початку нового наступу, українські високопосадовці офіційно звернулися до Вашингтона з проханням використати американську техніку для нанесення ударів вглиб Росії. Протягом 90 хвилин українці під час відеозв’язку переконували трьох найвищих посадовців Байдена з питань безпеки – радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, керівника Пентагону Лойда Остіна і голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна-молодшого – в необхідності використання американської зброї для ведення вогню у відповідь через кордон з Росією. Після розмови три американські посадовці погодилися, що заклик українців має сенс і Байдену слід передати відповідну рекомендацію.

Після того, як Блінкен зустрівся з вищим керівництвом України в Києві, яке неодноразово зверталося до нього з приводу жахливої ситуації в Харкові, офіційні особи у Вашингтоні розробили пропозицію. 15 травня Салліван вирушив до Овального кабінету, щоб донести свою позицію Байдену. Президент погодився із закликом послабити обмеження на використання Україною американської зброї, але хотів побачити деталі повідомив високопоставлений чиновник адміністрації. "Це було вирішальним", – сказав він.

Далі йшлося лише про розробку політики, підготовку до її реалізації та відповідне виконання. Президент хотів, щоб його старші помічники попрацювали над рекомендацією, а це зайняло ще майже два тижні.

Після повернення з Києва до Вашингтона Блінкен наголосив президенту на серйозності ситуації, співробітники Пентагону і Білого дому працювали протягом вихідних, щоб підготувати більш повну пропозицію. Йшлося, що реактивна артилерія HIMARS з радіусом дії близько 50 миль буде дозволена для нанесення ударів по російським військовим позиціям по той бік кордону. Але офіційні особи погодились, що не буде ніяких змін у політиці, що забороняє використання зброї великої дальності, такої як ПТРК, для обстрілу Росії. Нові правила набули чинності в четвер, 30 травня, а наступного дня Володимир Зеленський публічно підтвердив ці зміни.

За словами другого високопосадовця адміністрації, це була "блискавична швидкість" для уряду США. Деякі колишні американські чиновники погодилися з тим, що ці зміни можна тільки вітати, але назвали їх запізнілими. З огляду на обмеження дальності польоту, зміна політики, ймовірно, не вплине на російські атаки з використанням планерних бомб, які запускаються з бомбардувальників глибоко на російській території і які надзвичайно важко перехопити, коли вони перебувають у повітрі.

Деякі з найпалкіших прихильників України кажуть, що вважають рішення Байдена все ще занадто обмежувальним. Планерні бомби залишили шрами в Харківській області, в результаті масових вибухів гинуть цивільні та військові. Єдиним життєздатним рішенням є або збивати літаки за допомогою обмежених систем ППО, або знищувати їх на землі. Але обмеження на використання американських ракет великої дальності, таких як ATACMS, означає, що ці авіабази знаходяться поза зоною досяжності, а в Україні також не вистачає засобів ППО.

Кожем'яко відзначив іронію в тому, що серед зброї, яку Вашингтон дозволив українцям використовувати через кордон, є HIMARS, ракетна система, яка стала жертвою російського електронного глушіння. За словами Кожем'яко, щоб досягти реальних змін, потрібно, щоб Вашингтон схвалив використання всього, що у них є. "Американський президент повинен бути хоробрим", – підкреслив український військовий.

Дозвіл США бити по території РФ

31 травня іноземні ЗМІ заявили, що президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американську зброю для ударів по території Росії з обмеженою метою захисту Харкова. Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив дозвіл Україні застосовувати американську зброю для ударів по території РФ.

Україна запустила HIMARS по Росії вже за кілька годин після дозволу США. Після дозволу Штатів на удари по території РФ Сили оборони націлили свої HIMARS на російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

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