Беннон лобіює, щоб Трамп у своїй інавгураційній промові в понеділок заявив, що швидко закінчить війну.

Колишній головний стратег Трампа Стів Беннон попередив, що Дональд Трамп ризикує зазнати невдачі у відносинах з Україною і може бути ще глибше втягнутий у війну Володимира Путіна, подібно до того, як Річард Ніксон постраждав від спроб вивести війська з В'єтнаму.

Як пише POLITICO, він виступає за припинення вкрай важливої американської військової допомоги Києву. Беннон побоюється, що його колишній бос потрапить у пастку, розставлену неймовірним альянсом американської оборонної промисловості, європейців і навіть деяких друзів його самого, які, на його думку, зараз перебувають в омані. Серед них Кіт Келлог, якого Трамп обрав на посаду спеціального посланника з питань України та Росії.

"Якщо ми не будемо обережні, це перетвориться на В'єтнам Трампа. Саме це сталося з Річардом Ніксоном. У підсумку він став господарем війни, і вона стала його війною, а не війною Ліндона Джонсона", - сказав Беннон.

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Зазначається, що Келлог стверджує, що будь-яка угода щодо припинення війни повинна включати надійні гарантії безпеки для України, щоб Росія не вторглася знову. Келлог говорив про збереження військової допомоги США, щоб чинити тиск на Москву і змусити її укласти гідну угоду.

Незважаючи на дружбу з Келлог, Беннон вважає, що подібні зволікання тільки посилять ризик втягування США в протистояння, яке, на його думку, неможливо виграти і яке не відповідає національним інтересам Америки.

За лаштунками він люто лобіює, щоб Трамп у своїй інавгураційній промові в понеділок заявив, що швидко закінчить війну.

Він стверджує, що Трамп має сказати українському лідеру Володимиру Зеленському:

"У місті новий шериф, і ми збираємося укласти угоду, і ми збираємося зробити це швидко".

Зеленському, продовжує він, слід звернути увагу на те, як Трамп змусив ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху погодитися на угоду з ХАМАС про припинення вогню в обмін на заручників.

Беннон порівняв 2025 рік із 1932 роком, коли Франклін Д. Рузвельт був уперше обраний і розпочав Новий курс.

Він непокоїться, що нові новонавернені з Кремнієвої долини, включно з мільярдером зі сфери технологій Ілоном Маском, з яким він публічно сварився, можуть відволікти Трампа й укласти угоди на свою користь.

Він уїдливо відгукнувся про європейців і трансатлантичний альянс:

"Якщо ви подивитеся на НАТО, я не думаю, що воно може об'єднати дві бойові дивізії європейців, готових битися. Європа пішла з достроковим виходом на пенсію і повним медичним обслуговуванням, тому що вони не платять за власну оборону".

При цьому Беннон настільки ж категоричний щодо того, що він не фанат російського лідера.

"Путін - поганий хлопець. Він дуже поганий хлопець. КДБ - погані хлопці. Але я не сплю ночами, турбуючись про вплив Росії на Європу. По-перше, їхня армія навіть не дісталася до Києва. За три роки вони не змогли туди дістатися. Вони навіть Харкова не взяли. Знаєте, чому я не сплю ночами? Тому що європейці не сплять ночами. Вони не вважають Росію реальною загрозою. Якби вони це робили, вони б вклали в гру набагато більше грошей і військ", - продовжив він.

На його думку, українська війна - це центральний провал Європи за останні кілька років.

"У вас мільйон убитих або поранених українців. І ми прийдемо, у кращому випадку, ми прийдемо рівно до того, з чого все це почалося, як я сказав три роки тому. І це тому, що у вас є Борис Джонсон і [президент Франції Еммануель] Макрон, усі ці фантазери, які не будуть платити за власну оборону. Вони хочуть бути великими шишками. Вони всі хочуть бути Вінстоном Черчиллем із чужими грошима і чужими життями", - додав він.

Війна в Україні - позиція Трампа

Результати опитування вказують на помітне зниження кількості українців, які вірять у можливість перемоги над російським вторгненням. Його результати були опубліковані перед інавгурацією президента США Дональда Трампа. Він навряд чи зможе відкрити двері до мирних переговорів щодо України, про це писав оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

На його думку, Трамп має шанс вплинути на події, але тільки якщо посилить позиції України, щоб переконати Путіна в неминучості втрат, якщо той не погодиться на справжнє врегулювання. Однак, якщо підтримка України з боку адміністрації Трампа буде недостатньою, Путін отримає ще менше стимулів для компромісу.

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