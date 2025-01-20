Він сказав, що "ми не будемо втрачати ні хвилини, виконуючи наші обіцянки народу".

Обраний президент США Дональд Трамп у неділю ввечері анонсував "майже 100" указів, які він планує випустити за кілька годин після складення присяги як президент у понеділок.

"Протягом кількох годин після вступу на посаду я підпишу десятки указів - майже 100, якщо бути точним, - багато з яких я опишу у своєму зверненні завтра", - сказав Трамп на передінавгураційній вечері, пише CNN.

Він заявив що, "ми не будемо втрачати ні хвилини, виконуючи наші обіцянки народу".

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"Одним розчерком пера я скасую десятки руйнівних і радикальних указів і дій адміністрації Байдена, і до цього часу завтра всі вони стануть недійсними", - додав політик.

Виступ Трампа відбувся в Національному музеї будівництва перед аудиторією, в якій були присутні відомі гості, включно із засновником Amazon Джефом Безосом і генеральним директором Tesla і SpaceX Ілоном Маском.

Прихід Трампа до влади

Нова адміністрація президента США планує розпочати масштабну кампанію депортацій іммігрантів уже 21 січня наступного дня після інавгурації Дональда Трампа. Про це писало видання The Wall Street Journal.

Перший антимігрантський рейд планують провести в місті Чикаго. Очікується, що рейд триватиме весь тиждень. У команді Трампа кажуть, що насамперед депортуватимуть тих нелегальних мігрантів, які встигли відзначитися дрібними правопорушеннями, такими як порушення правил дорожнього руху. Але співрозмовники WSJ зазначили, що насправді хапатимуть узагалі всіх нелегалів, якщо ті попадуться під руку.

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