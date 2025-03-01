Прем'єр-міністр Угорщини заявив голові Ради ЄС Кості, що виступатиме проти будь-якої угоди в рамках усього блоку

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який назвав вступ Києва до блоку немислимим, висунув вимогу до Європейського союзу почати "прямі переговори з Росією про припинення вогню" в Україні. Політик виступив проти спроб знайти будь-який консенсус щодо України серед 27 країн-членів блоку.

Видання Financial Times пише, що свою вимогу Орбан виклав у листі на ім'я голови Ради ЄС Антоніу Кости.

Погроза самого проросійського лідера ЄС заблокувати будь-яку угоду пролунала після того, як президент США Дональд Трамп вирішив розпочати двосторонні мирні переговори з Кремлем в обхід Києва та Європи, а також після словесних нападок Трампа на лідера України Володимира Зеленського.

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Його лист з'явився після того, як Брюссель оприлюднив проєкт для майбутнього саміту лідерів ЄС, який передбачає додаткову військову підтримку України та швидке збільшення витрат на оборону європейськими столицями.

"Стало очевидним, що в нашому підході до України існують стратегічні відмінності, які неможливо подолати шляхом укладання документів або спілкування", - написав Орбан.

Угорський посол у ЄС зробив аналогічну заяву під час зустрічі посланців ЄС у Брюсселі 28 лютого.

Публічні розбіжності між Трампом і Зеленським підкреслили, наскільки далеко США відійшли в останні тижні від своєї колишньої позиції постійної підтримки України в боротьбі з Росією, і як далеко тепер Вашингтон від європейських союзників.

І в листі Орбана, і в коментарях його посла є відсилання до резолюції Ради Безпеки ООН, ухваленої за підтримки США і Росії, в якій не згадується вторгнення Москви в Україну і міститься вимога "швидкого припинення конфлікту". Європейські столиці утрималися під час голосування.

"Резолюція ООН сигналізує про новий етап в історії конфлікту і робить усі попередні узгоджені формулювання Європейської ради неактуальними", - вважає Орбан.

Зустріч Трампа із Зеленським - реакція світу

28 лютого президент Володимир Зеленський відвідав Білий дім. Під час короткого проголошення заяв і спілкування з пресою в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася словесна перепалка. Президент України достроково покинув Білий дім.

Іноземні лідери та політики висловлюють підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському після невдалих перемовин у США. Зокрема слова підтримки адресували українській стороні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Франції Еммануель Макрон, очільник іспанського уряду Педро Санчес, сенатор від Каліфорнії Адам Шифф, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок тощо.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан теж відреагував на невдалі переговори Зеленського та Трампа, підтримавши останнього.

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