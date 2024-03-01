За словами Пєскова, американський журналіст вигідно відрізняється від інших "своїм бажанням слухати різні точки зору".

Американський журналіст Такер Карлсон, котрий нещодавно взяв інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, багато чого не розуміє як американець, але вміє слухати. Про це заявив прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Зокрема, спікера попросили прокоментувати останні висловлювання Карлсона, у яких той назвав дурістю тезу про денацифікацію України.

"Чим він відрізняється вигідно від інших, це своїм бажанням слухати різні точки зору і доводити їх до своїх слухачів і глядачів. А так він американець, дуже багато не розуміє. Такер Карлсон - американський журналіст і в нього свій світогляд, і з дуже-дуже багатьом, що в нашій країні, він категорично не згоден", - сказав Пєсков.

При цьому, за його словами, "сам той факт, що він брав інтерв'ю у Путіна, звичайно, не означає, що хтось намагався його звернути у свою віру".

"Це було б безглуздо, і ні в кого таких намірів не було", - підкреслив Пєсков.

Інтерв’ю Путіна Карлсону

У лютому президент Росії Володимир Путін дав інтервʼю американському журналісту Такеру Карлсону, в якому, з-поміж іншого, заявив, що РФ не починала війну в 2022-му році.

Чималу кількість часу Путін розповідав Карлсону свою версію історії України. Він також сказав, що ціль РФ – закінчити війну, яку в 2014 році розпочала Україна.

Днями Такер Карлсон відверто розповів про інтерв'ю з Путіним. Американський журналіст визнав, що Кремль обзиває українців нацистами, щоб демонізувати їх.

Як сказав Карлсон, спроби Володимира Путіна виправдати агресію проти України необхідністю провести "денацифікацію" – це "найтупіша річ" і не що інше, як спроба назвати українців "злом".

Вас також можуть зацікавити новини: