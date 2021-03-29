Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго взяли участь в аеромедичній евакуації важкопоранених військовослужбовців підрозділів FARDC (Збройні Сили ДР Конго).
Про це повідомляється на сторінці Командування об'єднаних сил Збройних сил України у Facebook.
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"В районі населеного пункту Чабі відбулася сутичка між військовослужбовцями FARDC та незаконними збройними формуваннями, в результаті чого два військовослужбовці FARDC отримали вогнепальні поранення", - повідомив командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Сергій Ващенко.
За його словами, для надання екстреної медичної допомоги було залучено два вертольоти Мі-8 зі складу авіаційної групи, що базується на аеродромі Бені.
Екіпажі українських вертольотів доставили важко поранених військовослужбовців у госпіталь Місії ООН, після чого повернулися до місця розташування.
Повідомляється, що загалом від початку чергової ротації українські вертолітники виконали 11 екстрених медичних евакуацій з метою порятунку поранених та важкохворих осіб для надання їм невідкладної медичної допомоги.
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