Грем підкреслив, що "Трамп втомився від цієї гри" і порадив Путіну скоріше погоджуватися на переговори.

Сенатор США Ліндсі Грем пригрозив російському лідеру Володимиру Путіну значними наслідками, якщо він не виконає умови Дональда Трампа і не погодиться на компроміс щодо України.

"Путін, твоя черга наближається, Дональд Трамп - це Скотті Шеффлер американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається дати тобі хорошого прочухана", - заявив Грем.

Він наголосив, що Трамп збирається запровадити мита щодо тих країн, які купують російську нафту - Китаю, Індії та Бразилії. Сенатор зазначив, що ці три країни купують близько 80 % дешевої російської нафти і підтримують російську військову машину.

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"Ось що я б сказав Китаю, Індії та Бразилії: якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту... ми обкладемо вас величезними митами і розгромимо вашу економіку", - заявив він.

Грем підкреслив, що "Трамп втомився від цієї гри. На місці Путіна я б скоріше сів за стіл переговорів".

Путін і війна в Україні

Раніше в Кремлі заявили, що Путін готовий рухатися в напрямку мирного врегулювання війни в Україні. Однак, головною метою Москви, як і раніше, є досягнення своїх цілей.

При цьому західні оглядачі не вірять, що на Путіна справив хоч якесь враження ультиматум Трампа і його вимога до Росії укласти мир з Україною протягом 50 днів. Журналісти The Telegraph закликають президента США діяти жорсткіше - як з Іраном.

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