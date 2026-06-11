В бюджет Пентагону вписали Україну: Reuters розкрив деталі

Від Пентагона вимагають продовжити розвідувальну підтримку Сил оборони України.

Американські законодавці мають намір провести через Конгрес фінансування військової допомоги Україні на 750 мільйонів доларів. Про це повіломляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела.

Зазначається, що група республіканців з Сенату США розробила власну версію закону про оборонний бюджет на наступний фінансовий рік. Йдеться про закон, що повністю визначає усі витрати Пентагону. Загалом передбачено виділення 1,15 трильйона доларів, з яких менше однієї десятої відсотка пропонується спрямувати на допомогу Україні.

Окрім того, виділення Україні 750 мільйонів доларів прямої підтримки документ також доручає Міністерству оборони США надавати розвідувальну підтримку Києву з метою підтримки військових операцій. При цьому запропонований варіант законопроекту забороняє Пентагону витрачати бюджетні кошти у будь-який спосіб, який визнає суверенітет Росії над міжнародно визнаною територією України.

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Як зауважує Reuters, покищо це лише законопрект, і його треба провести через кілька етапів, аби він став повноцінним законом. Зокрема свою згоди на нього зрештою має дати і президент Дональд Трамп.

Американська допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, днями Палата представників США схвалила законопроєкт про подальшу підтримку України, нові санкції проти Росії та додаткову допомогу союзникам у Східній Європі. Окрім деморкатів, документ підтримали 18 республіканців.

Голосування стало можливим завдяки спеціальній процедурі, в обхід протрампівського керівництва Конгресу. Водночас республіканське керівництво розкритикувало ініціативу, а її шанси на остаточне ухвалення залишаються низькими, оскільки контрольований республіканцями Сенат навряд чи винесе документ на розгляд.

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