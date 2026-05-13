У Конгресі США зробили крок до виділення нової допомоги Україні на суму 1,3 млрд доларів

Рядові законодавці відбирають у лідерів республіканців контроль над порядком денним Палати представників.

Двопартійна ініціатива, спрямована на те, щоб домогтися голосування за законопроєкт про надання Україні нової американської допомоги у сфері безпеки, зібрала 218 підписів. Тепер це питання має бути винесено на голосування у повному складі Палати представників США, пише The New York Times.

Зазначається, що законопроєкт, внесений головою Комітету з закордонних справ Палати представників Грегорі У. Міксом, залишався без уваги протягом кількох місяців. Прихильникам законопроєкту не вистачало всього одного підпису для того, щоб обійти керівництво та забезпечити швидке ухвалення рішення.

У виданні повідомили, що 13 травня представник Палати Кевін Кілі, незалежний депутат з Каліфорнії, який входить до фракції республіканців, приєднався до цієї ініціативи.

Журналісти підкреслили, що у цієї ініціативи мало шансів на прийняття, з огляду на широкий опір з боку республіканців, включаючи президента США Дональда Трампа. Однак успіх петиції вказує на те, що рядові законодавці перехоплюють контроль над порядком денним Палати представників у лідерів республіканців.

У виданні нагадали, що цей законопроєкт передбачає виділення 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у сфері безпеки та до 8 млрд доларів додаткової підтримки у вигляді прямих кредитів. Також він спрямований на поповнення запасів зброї США, створення механізмів фінансування післявоєнного відновлення та введення нових санкцій проти Росії й організацій, що підтримують військові дії Москви проти України.

Хто підписав петицію

Журналісти зазначили, що петицію підписали всі демократи, а також два представники Республіканської партії – Дон Бекон з Небраски та Брайан Фіцпатрік з Пенсильванії.

"Недавні успіхи України створили можливість для миру, але зрив нещодавнього перемир'я показує, що для успіху дипломатії необхідні важелі впливу. Конгрес може діяти зараз, на основі двопартійного підходу, щоб посилити ці важелі та просунути міцний мир, що захищає інтереси Сполучених Штатів і наших союзників", – сказав Кілі, коментуючи своє рішення підписати петицію.

Яку допомогу США продовжують надавати Україні

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що США продовжують надавати допомогу Україні. Він зазначив, що Вашингтон передає розвіддані, а також зброю через європейські країни.

Говорячи про зняття санкцій з російської нафти та вигоди для кремлівського диктатора Володимира Путіна від війни в Ірані, генсек сказав, що це вимушений крок з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

