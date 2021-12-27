Уже через чотири дні потерпілого виписали з лікарні.

У районі столиці Індонезії, Джакарти, 35-річний охоронець машинобудівного підприємства вижив після прямого удару блискавки.

Чоловіка вдарило на робочому місці, коли він йшов територією підприємства, пише indonesia.on-24. Момент потрапив на відео.

У ролику видно, як людина з парасолькою йде відкритою місцевістю під дощем. Через кілька секунд у неї вдаряє блискавка, в різні боки розлітаються яскраві іскри.

Читайте такожБіля виверження вулкана на Канарах зняли брудну грозу (відео)Після удару охоронець впав на землю, потім спробував встати, але не зміг, можливо, втративши свідомість. До нього почали підбігати колеги.

Потерпілого негайно доставили в місцеву лікарню. Він отримав опік руки, але вижив, і вже через чотири дні виписався.

Припускається, що блискавку могла привернути рація в руці чоловіка або парасолька.

Раніше УНІАН писав, як у Чернігові під час снігопаду зафіксували надзвичайно рідкісне явище - зимову грозу.

А у Бразилії дівчина померла після удару струмом від мобільника.

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