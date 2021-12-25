Рідкісне природне явище спричинив перепад температур.

У Чернігові жителі міста зранку спостерігали зимову грозу.

Як передає кореспондент УНІАН, своїми спостереженнями незвичного для зими природного явища чернігівці поділилися у соціальних мережах.

Журналіст Владислав Савенок написав, що гроза почалася на початку дев’ятої години ранку.

"О 8:18 на перехресті вулиць Шевченка і Гончої щось потужно зблиснуло. Автоматично глянув на штанги тролейбуса, що проїхав, але він не перетинав місця, де могло б зблиснути. І за секунди ударив грім. Гроза! Зимова гроза у грудні!" - написав він.

При цьому почався сильний снігопад та посилився вітер. За 20 хвилин все стихло, а ще за 20 - виглянуло сонце.

"Отака вона – примха Різдвяного ранку", - підсумував Савенок.

Жителька Чернігова Ольга Деркач виклала в мережу відео зимової грози. Вона зауважила, що за 30 років уперше спостерігає таке явище. Відео стало вірусним - зібрало понад сотню тисяч переглядів, декілька тисяч поширень та тисячу реакцій. Дописувачі не тільки дивуються грозі взимку, а й намагаються її пояснити. Щоправда, дехто вбачає в цьому недобрий знак.

Метеоролог Юрій Сібірцев зазначив, що гроза у Чернігові виникла під час проходження куповодощової хмари.

"Спостерігався гуркіт грому, сильний заряд снігу та поривчастий вітер. Синоптична ситуація – улоговина з холодним фронтом. Зимова гроза – це досить рідкісне явище",- зауважив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, з'явилося відео з блискавками біля вулкана Кумбре-В'єха, який вивергається на іспанському острові Ла Пальма, що належить до складу Канарських островів.

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