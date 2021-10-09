Ймовірно, на відео потрапило явище, коли блискавки утворюються у хмарі попелу з жерла вулкана під час виверження.

З'явилося відео з блискавками біля вулкана Кумбре-В'єха, який вивергається на іспанському острові Ла Пальма, що належить до складу Канарських островів.

Спалахи блискавок було помічено вранці в суботу, 9 жовтня, повідомляє The Guardian.

Ймовірно, на запис потрапила так звана брудна гроза - погодне явище, коли блискавки утворюються у хмарі попелу, що підіймається з жерла вулкана під час виверження.

Дослідження, опубліковане у 2016 році журналом Geophysical Research Letters, показало, що під час вивержень вулканів можуть виникати блискавки, тому що зіткнення частинок попелу створює електричний заряд.

Виверження вулкана на Канарах: що відомо

Вулкан Кумбре-В'єха на острові Ла Пальма (Канарські острови, Іспанія) почав вивергатися 19 вересня 2021 року. Виверження знищило понад сотню будівель, з 83 000 жителів острова було евакуйовано принаймні 6 000 людей.

У п'ятницю, 1 жовтня, лава почала витікати зі ще одного жерла.

Жителі острова страждають від ПТСР. Люди змушені жити в умовах постійного тремтіння землі, гулу і попелу в повітрі.

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Автор: Катерина Комолова