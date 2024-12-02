Серед трофеїв танки, гаубиці та навіть літаки.

Минулого тижня антиурядові сили у Сирії провели успішний наступ на місто Алеппо та інші території, які знаходились під контролем режимних військ Башара Асада.

Як вказують аналітики Defence Express, це перший за останні роки виток масштабних та серйозних бойових дій у цій країні. У мережі вже з'явилось багато фото та відео, на які попали трофеї армії повстанців.

"Там можна побачити дійсно цікаві зразки, як-от, наприклад, судячи з усього, справний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" російського виробництва. Або та ж ракетна система залпового вогню БМ-27 "Ураган", причому завантажена боєприпасами, що яскраво говорять про те, наскільки поспішно урядові війська режиму Башара Асада кидали свою зброю", - зазначають експерти.

Відео дня

Крім того, у кадр потрапили навіть гелікоптери, від трьох до п'яти літаків L-39, а також авіабомби. Озброєння захопили на авіабазі "Квейріс".

Як додається, згодом з’явилися кадри затрофеєного зенітного ракетного комплексу "Стрела-10". Антиурядові сили також захопили іранське озброєння, зокрема, дрон Ababil-3.

Загалом, демонструвалися такі трофейні зразки озброєння, як танки, бронетранспортери, гаубиці тощо.

Загострення в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, контрнаступ сирійських повстанців, які представляють собою коаліцію ісламістських бойових груп на чолі з підтримуваним Туреччиною угрупуванням, пов’язаним з Аль-Каїдою, став сенсацією минулого тижня. За даними Kyiv Post, допомогти з підготовкою цього наступу могли інструктори української розвідки.

Вдже у перші дні війська РФ зазнали там значних втрат. Деякі підрозділи росіян навіть потрапили в оточення.

Вчора повідомлялось, що авіація РФ та Сирії нещадно бомбардує тили антиурядових сил. Повстанці, які розпочали атаку лише в середу, заявили, що їхні бійці просунулися в кількох напрямках від свого опорного пункту в провінції Ідліб на північному заході Сирії. Ключовим здобутком цього наступу стало двомільйонне місто Алеппо.

Чинний "президент" Сирії Башар Асад висловив переконання, що його армії вдасться "перемогти і знищити" ісламістських повстанців.

Вас також можуть зацікавити новини: