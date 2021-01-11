В ході процесу будуть розкриті давно поховані секрети мафіозного клану "Ндрангета".

В італійській провінції Калабрія перед судом постануть сотні імовірних членів злочинного угруповання "Ндрангета". Це найбільший судовий процес за останні 30 років.

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Як повідомляє The Local, у суді візьмуть участь 355 обвинувачених, понад 900 свідків обвинувачення та 400 адвокатів. Крім того, будуть заслухані 58 державних свідків (безпрецедентна кількість), які розкриють давно поховані секрети мафіозного клану.

Процес спрямований тільки на одну групу «Ндрангети» – сім'ю Манкузо та її «філії». На недавніх слуханнях знадобилося три години просто на те, щоб прочитати імена обвинувачених. Серед них Бос-Луїджі Манкузо на прізвисько "Дядько", який провів у в'язниці майже 20 років.

Суд покликаний показати силу держави в боротьбі з "Ндрангетою", яка контролює наркотрафік в Європу.

Звинувачення представляє прокурор Нікола Граттері, який широко відомий в Італії як борець з мафією. Він живе під охороною поліції вже понад 30 років.

Примітно, що Граттері - виходець з Калабрії, в дитинстві грав у футбол з багатьма їх тих, кого через десятиліття запроторив у в'язницю.

Калабрія - найбідніша провінція Італії, вплив мафіозних структур там традиційно дуже сильний.

Війна з мафією в Італії

У грудні 2019 року поліція Італії провела масштабну спецоперацію проти мафіозного клану " Ндрангета".

В ході операції було затримано понад 300 осіб. Серед затриманих є політики, адвокати, бухгалтери та чиновники.

За словами прокурора ніколи Граттері, спецоперація є наймасштабнішою з початку 90-х років.

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Автор: Дмитро Захаров