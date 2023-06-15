Берлусконі найняв скульптора П'єтро Касчеллу для будівництва мавзолею на початку 1990-х.

Тіло колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі буде кремовано, а його прах перенесено в сімейний мавзолей на території його вілли в північному місті Аркоре. Про це повідомив Reuters джерело, близьке до сім'ї.

У міланському соборі сьогодні прощалися з екс-прем'єром Італії Сільвіо Берлусконі. Місцеві журналісти відзначають, що на площі перед собором зібралися близько 20 000 чоловік. Натовп на площі кричав: "Grazie Presidente!"("Спасибі, президент!").

Після державного похорону в середу труну повернуть на віллу Сан-Мартіно, недалеко від Мілана, щоб дочекатися кремації, яка відбудеться в храмі крематорію Валенціано Панта Рей, недалеко від міста Алессандрія.

Берлусконі, який помер у понеділок у віці 86 років, найняв скульптора П'єтро Касчеллу для будівництва мавзолею на початку 1990-х.

Спочатку Берлусконі побудував його, щоб поховати себе, членів своєї родини та друзів, але потім дізнався, що закон дозволяє ховати тіла лише на громадських кладовищах, повідомив його давній друг і мистецтвознавець Вітторіо Сгарбі. Однак прах можна помістити в мавзолей.

Італійські ЗМІ описали його як будівлю з білого мармуру з підземним моргом. У центрі стоїть саркофаг, зроблений для Берлусконі, а на стінах вирізаний фриз, що зображає ланцюги, а зав'язані кільця вважаються символом сімейного союзу.

Смерть Берлусконі - деталі

Екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі помер на 87-му році життя. Відзначається, що Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, куди він повернувся 9 червня.

Екс-прем'єра Італії повторно госпіталізували після виписки з лікарні минулого місяця, де він більше шести тижнів лікувався від легеневої інфекції, пов'язаної з хронічною лейкемією.