Світова демографічна ситуація постійно погіршується, і в ООН проаналізували головні причини.

Світова демографічна криза продовжується і в різних країнах народжується все менше дітей. Причини кризи проаналізували в ООН та висновки опублікували в новому звіті, пишуть експерти Data and Forensics - аналітичного проєкту видання Sky News.

ООН провело дослідження стану демографічної ситуації в світі. З’ясувалося, що рівень народжуваності знижується практично в усіх регіонах світу, тоді як тривалість життя продовжує зростати.

Під час проведення дослідження опитали 14 тисяч людей у 14 різних країнах на п’яти континентах. В опитуванні прийняли участь жителі чотирьох європейських країн, чотирьох країн Азії, трьох країн Африки і трьох країнах Америки. Зокрема, опитали людей з Південної Кореї та Нігерії - країн з одним з найнижчих та найвищих рівнів народжуваності у світі. Решта країн (у порядку зменшення чисельності населення) - Індія, США, Індонезія, Бразилія, Мексика, Німеччина, Таїланд, Південна Африка, Італія, Марокко, Швеція та Угорщина.

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Понад половина опитаних заявили, що їх можливості розвитку родини обмежують фінансові чинники, у тому числі доступне житло, можливості догляду за дітьми та гарантія зайнятості. Кожен четвертий заявив, що його стримують проблеми зі здоров'ям, а п'ята частина респондентів згадала страхи з приводу глобальних проблем, включно зі зміною клімату, війнами і пандеміями.

Директорка профільної програми ООН Наталія Канем назвала поточну ситуацію справжньою кризою народжуваності. І заявила, що відповідати на неї потрібно тим, чого люди потребують найбільше: давати людям можливість йти в оплачувані відпустки за сімейними обставинами, надавати доступну допомогу в галузі репродуктивного здоров'я та допомагати знаходити підтримуючих партнерів.

Автори дослідження прийшли до висновку, що жоден з підтримуючих факторів не працює окремо від інших. Зокрема, у Швеції, де батьки мають право на довгу оплачувану відпустку для догляду за дитиною, все ще один з найнижчих у світі рівнів народжуваності.

"Третина людей у Швеції кажуть, що, на їхню думку, виховання дитини забере надто багато часу та енергії. І більша кількість людей там, порівняно з іншими країнами, також стурбовані зміною клімату і необхідністю виховувати дитину в невизначеному світі", - так прокоментував цей фактор для Sky News доктор Зерзан.

Демографічна ситуація в Україні та світі

Це опитування та звіт ООН відображає глобальну демографічну кризу. За невтішними прогнозами навіть американці можуть скоро вимерти. Очікується, що до 2065 року кількість природного населення без врахування мігрантів скоротиться до 10 мільйонів, а це рівень початку XIX століття

В Україні ситуація не набагато краща. За оцінкою Інституту демографії, в Україні смертність втричі перевищує народжуваність. Негативні тенденції, які існували з 1991 року, погіршилися через пандемію та війну. Однак є і позитивні тенденції. Зокрема, у 2024 році співвідношення померлих та народжених було краще, ніж у 2023.

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