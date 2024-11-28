За словами Подоляка, призначення Кіта Келлога буде ефективним, але заморозка війни не буде відповідати меті досягнення справжнього миру.

В Офісі президента України позитивно оцінюють висунення обраним президентом США Дональдом Трампом відставного генерала Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань України та Росії. Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Кіт Келлог - це буде, на мій погляд, достатньо ефективне призначення. Людина - генерал-лейтенант. Він розуміється на війні", - сказав він.

При цьому радник керівника ОП звернув увагу на розмови про замороження війни. На його переконання, у першу чергу саме Росію влаштує заморозка війни.

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"Вони хочуть забрати якомога більше території. Вони хочуть заморозку тільки як оперативну паузу для того, щоби провести відповідну роботу - це накопичення додаткового ресурсу. Відповідно, перебудувати армію. Вони розуміють, що армія перед початком вторгнення, на початку вторгнення - взагалі не відповідала концепціям сучасних воєн. Це Росія розуміє", - підкреслив Подоляк.

Він вважає, що росіяни прагнуть перебудувати свою армію і погодитись на заморозку лише на певний час для того, щоби у майбутньому абсолютно точно закінчити те, заради чого розпочали війну проти України:

"Це очевидні речі. Якщо ти не вирішив питання, то безумовно - ти не будеш зупинятися. Більше того, якщо тебе простимулювали продовжувати це робити, а заморозка - це і є стимулювання Російської Федерації.

Водночас радник керівника ОП вважає, що треба звертати увагу на практичні питання - зокрема, хто забезпечить те замороження війни, хто визначить, де буде лінія розмежування і хто її демаркує. Подоляк нагадав, що з 2014 року ОБСЄ була залучена до роботи на лінії розмежування, і російські загарбники продовжували обстріли, але міжнародні спостерігачі робили вигляд, що нібито не бачили, як Росія обстрілювала територію України.

"Я просто не бачу, перше - хто буде забезпечувати демаркацію цієї лінії розмежування? Друге - а що там буде відбуватися, хто буде контролювати, що відбувається на цій території, на окупованій території? Це ж взагалі величезна лінія фронту по суті, і там буде велика купа російського бандитського контингенту. Там же залишаться усі ці злочинці. Росія не поверне їх", - наголосив Подоляк.

Він зауважив, що ті, хто говорять про замороження, описують це як якусь теорію з підручника з політології. Водночас реальність трохи інша. На окупованій території залишиться 600 тисяч російських бандитів.

Подоляк пояснив, що є практичні питання, які ніхто не порушує. Зокрема, чи зупиниться Росія з наступом, і що відбуватиметься у сірій зоні, і яка подальша доля російського окупаційного контингенту. Як сказав Подоляк, на сьогоднішній день офіційної позиції нової адміністрації США обраного президента Трампа не існує:

"Україні треба продовжувати наполягати на об'єктивній логіці процесу. Таємні плани і домовленості - це все фікція".

Висунення Кіта Келлога на посаду спецпредставника США з питань України

Як повідомляв УНІАН, висуванець обраного президента США Дональд Трампа на посаду спецпредставника з питань України відставний генерал Кіт Келлог має намір невпинно працювати над забезпеченням принципу мир через силу, з відстоюванням інтересів США.

Раніше Келлог розробив свій "мирний план" для України разом із Фредом Флейтцем, який також обіймав посаду начальника штабу Ради національної безпеки при Трампі. Цей план включає заморожування ліній фронту і примус Києва і Москви до переговорів.

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