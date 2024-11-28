Келлог має намір невпинно працювати над забезпеченням принципу мир через силу, з відстоюванням інтересів США.

Відставний генерал Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спеціального представника з питань України та Росії, виступив із своєю першою заявою після оголошення рішення про його роль у новій адміністрації США. Про це Келлог повідомив у мережі X.

Зокрема, Келлог задоволений рішенням Трампа призначити його помічником президента та спеціальним представником з питань України та Росії.

"Працювати на президента Трампа було честю мого життя, і я з нетерпінням очікую, що невпинно працюватиму над забезпеченням миру через силу, одночасно відстоюючи інтереси Америки", - наголосив Келлог.

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Він додав, що готовий робити свою справу із налаштованістю та відданістю, яких вона заслуговує.

Кіт Келлог - що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада Трамп висунув кандидатуру відставного генерала Келлога на посаду спецпредставника з питань України та Росії.

Кіт Келлог був начальником штабу Ради національної безпеки Білого дому під час президентства Трампа у 2017-2021 роках і радником із національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.

Келлог розробив свій "мирний план" для України разом із Фредом Флейтцем, який також обіймав посаду начальника штабу Ради національної безпеки при Трампі. Цей план включає заморожування ліній фронту і примус Києва і Москви до переговорів.

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