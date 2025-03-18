Російський диктатор додав нові вимоги, які повторюють його ультиматуми, зазначив Олександр Мережко.

Питання запровадження 30-денного перемирʼя сильно залежить від сьогоднішньої розмови між Трампом та Путіним. Таку думку в етері "Радіо Свобода" висловив голова комітету з міжнародної політики Верховної ради Олександр Мережко.

"Я не бачу жодного прогресу. Адже сьогодні ми бачимо яку картину. Україна абсолютно без жодних умов погодилася на пропозицію Трампа про припинення вогню. А Путін, по суті, вже відмовився. Він додав додаткові вимоги, які повторюють його ультиматум. Я сподіваюся на те, що ми отримаємо якусь конкретну відповідь, чи приймає Трамп відмову Путіна, чи ні", - сказав Мережко.

Він також зазначив, що для України дуже важлива реакція Трампа на ті чи інші заяви Путіна. Зокрема, це стосується того, чи дійсно президент США готовий посилити санкції проти Москви, як він це обіцяв зробити раніше.

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"У Трампа залишаються сподівання на цю розмову з Путіним. Аби задати додаткові питання та отримати конкретну відповідь. Яка має полягати в наступному - або Путін без жодних вимог погоджується на пропозицію Трампа, або ні. Тобто так чи ні. Це найважливіше Трампу почути від Путіна. А потім ми будемо бачити, яка буде реакція Трампа. Чи виконає він ті обіцянки, про які він казав. Що в разі відмови Путіна він чинитиме тиск на Росію", - додав Мережко.

Мирні перемовини: важливі новини

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що багато елементів щодо остаточної угоди між Україною та Росією вже було узгоджено. Крім того, він заявив, що переговори стосовно війни в Україні переходять до "критичної стадії".

Водночас Трамп визнав, що його конфлікт із Зеленським у Білому домі був частиною тиску на Київ. Сам конфлікт він назвав "невеликою сценою", яка призвела до того, що зараз Україна "робить правильні речі".

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