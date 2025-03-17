Пєсков відмовився розповідати, які теми обговорять два президенти.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що справді на вівторок, 18 березня, запланована розмова очільника кремля і президента США Дональда Трампа. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Так, це дійсно так. У вівторок готується така розмова", - цитують медіа прессекретаря.

Водночас він відмовився розповідати, які теми обговорять два лідери.

Відео дня

"Ми ніколи цього не робимо, ніколи не випереджаємо подій. Розмова дійсно готується, але в нашому розумінні, звичайно, розмова двох президентів не підлягає апріорі якомусь обговоренню", - наголосив Пєсков.

Майбутня розмова Трампа і Путіна: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп анонсував свою розмову з Путіним на вівторок. "Я поговорю з Путіним у вівторок. За вихідні було виконано багато роботи. Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас дуже хороші шанси", - сказав він журналістам на борту президентського літака.

Згодом стало відомо, що американський президент під час розмови з російським диктатором планує обговорити питання територій і "поділ певних активів" між РФ і Україною. "Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про поступки з обох боків і маючи на увазі Запорізьку АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: