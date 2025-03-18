Розмова американського президента з правителем РФ має відбутися у вівторок.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із новою заявою щодо майбутньої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона має відбутися у вівторок, 18 березня.

"Завтра вранці я буду говорити з президентом Путіним про війну в Україні. Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але багато чого ще залишається", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп укотре повторив свої слова про те, що у війні, яку РФ веде проти України гинуть "тисячі молодих солдатів та інших людей".

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"Щотижня гине 2,500 солдатів з обох сторін, і це повинно закінчитися зараз. Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом Путіним", – констатував він.

Інші заяви Трампа про Україну

За словами американського президента Дональда Трампа, переговори щодо України вступають у "критичну стадію". Він наголосив, що його майбутня розмова з Путіним буде дуже важливою.

Трамп каже, що Київ та інші гравці підтримують необхідність завершення війни. Водночас очільник Білого дому відкинув твердження про те, що припинення військової допомоги з боку США призвело до відступу ЗСУ з Курської області.

Раніше Трамп анонсував, що під час розмови з Путіним вони торкнуться питань землі та електростанцій.

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