Спалах двигунів стався під час зльоту лайнера.

Через пожежу у двигунах літак російської авіакомпанії S7 екстрено сів у Новосибірську. Про це повідомляють російські пабліки. Зазначається, що політ рейсу Новосибірськ – Москва розпочався о 06:21 за місцевим часом. Майже одразу після зльоту виникли проблеми з двигунами через імовірне зниження тиску.

Згідно з повідомленнями росЗМІ, о 07:04 літак благополучно приземлився в аеропорту Толмачево. Усі 176 пасажирів залишили літак самостійно, обійшлося без постраждалих.

"Під час посадки капітан повідомив про спалах гальм. Усі пасажири вже вийшли, все гаразд. Рейс призначено о 14:20", - розповів один із пасажирів.

За іншою інформацією, спалах двигунів стався під час зльоту. На борту було 176 пасажирів, ніхто не постраждав.

Російська авіація - останні новини

У листопаді українські Сили оборони збили російський Су-25 під Авдіївкою. Це був уже восьмий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від початку активізації його штурмових дій, тобто від 10 жовтня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна атакувала аеродром РФ у Шайківці (Калузька область). У РФ заявили, що Україна застосувала дрони для удару по аеродрому. Дрон-камікадзе нібито перехопили і знищили вертольоти Мі-28.

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