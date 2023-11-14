Це вже восьмий літак РФ, знищений на тому напрямку від початку активних штурмів окупантів в районі Авдіївки.

У вівторок, 14 листопада, на Авдіївському напрямку Сили оборони збили російський літак. Про це повдіомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Як він зазначаив у коментарі "Українській правді", українські військові приземлили штурмовик Су-25 окупаціний військ РФ. Поки уточнюється, з якої саме зброї збили ворожий літак.

"Речник ОСУВ "Таврія" додав, що це вже 8-мий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від початку активізації його штурмових дій, тобто від 10 жовтня 2023 року", – йдеться у матеріалі.

Втрати Росії в Україні

Станом на ранок 14 листопада у Генштабі звітували про 313 470 знищених російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, 920 загарбників було ліквідовано протягом минулої доби.

Щодо техніки, ворог втратив чимало авіації. Українські захисники знищили 322 літаки та 324 гелікоптери. Також на металобрухт перетворено 5362 танки, 10086 броньованих машин, 5649 безпілотних літальних апаратів, понад 7,5 тисяч артилерійських систем тощо.

У Обʼєднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку також повідомляли, що там українські військові знищили 20 одиниць ворожої техніки. Загальні втрати ворога в особовому складі становлять 504 російських окупанти.

Вас також можуть зацікавити новини: