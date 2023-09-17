Йдеться про стратегічний об'єкт з авіафлотом РФ в Калузькій області.

Збройні сил України реалізували третій удар по стратегічно важливому аеропорту Росії Шайківці (Калузька область).

Відповідними панічними твердженнями відзначилися росЗМІ в неділю, 17 вересня. Зокрема, телеграм-канал Mash повідомляє, що атака була "безуспішною".

У РФ кажуть, що Україна застосувала дрони для удару по аеродрому.

Відео дня

"За нашою інформацією, український дрон-камікадзе перехопили і знищили вертольоти Мі-28", - йдеться в повідомленні.

Остання атака на російський аеродром Шайківка

Нагадаємо, вранці 21 серпня російський Mash також повідомляв про атаку по аеродрому. Стверджувалося, що по Шайківці відпрацював український БПЛА.

Пізніше факт атаки по Шайківці підтвердила розвідка України. Подію прокоментував представник ГУР Андрій Юсов. Він уточнив, що атака була результативною - вдалося пошкодити мінімум один літак РФ. Також він акцентував, що Росія приховує реальні масштаби втрат від подібних атак.

Вас також можуть зацікавити новини: