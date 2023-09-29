Зокрема, посадовець організував поставку дронів-камікадзе з Ірану до українського кордону, якими 3 липня агресор атакував Суми.

Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному гендиректору російської авіакомпанії "223 льотний загін" Міноборони РФ Юрію Великокладу. Він надавав літаки для перекидання російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну, повідомляє СБУ.

Крім того, посадовець організував переправлення дронів-камікадзе типу "Shahed" з Ірану до українського кордону, якими 3 липня агресор атакував Суми. Тоді росіяни вдарили по двох багатоповерхівках та адмінбудівлі у центральній частині міста. Внаслідок російської атаки були жертви серед цивільного населення.

За даними слідства, іранські дрони до РФ перевозили на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.

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Крім того, наприкінці 2022 і на початку 2023 років він надавав літаки для перекидання з Африки на війну в Україну підрозділів російської приватної військової компанії "Вагнер". Надалі бойовиків переправляли в район Бахмута для штурму українського міста.

У СБУ розповіли, що для здійснення перельотів керівництво бойовиків укладало угоди з авіакомпанією Великоклада та переводило на її рахунки гроші за використання літаків. Зокрема, за 8 міжнародних авіарейсів "вагнерівці" витратили 56 млн російських рублів.

Водночас, в Офісі генпрокурора уточнили, що Великоклад не лише надавав накази своїм підлеглим перевозити на цивільних бортах озброєння та бойовиків, а й особисто ухвалював необхідні рішення та контролював їх своєчасне виконання.

Наразі Великокладу заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Наразі він перебуває на території РФ.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому у соцмережах опублікували відео аварії російського літака Іл-76 у Малі. За даними ЗМІ, на його борту могли перебувати найманці ПВК "Вагнер". Однак, наразі "вагнерівці" це приховують.

На відео можна побачити, як літак заходить на посадку, однак виходить за межі злітної смуги, перевертається та спалахує.

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