У такий спосіб він хоче уникнути політичної кризи у країні.

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про відставку, яку пояснив бажанням уникнути внутрішньої та зовнішньої кризи, яку може спричинити його ймовірне відсторонення від посади. Про це пише Digi24.

Про свою відставку Йоганніс оголосив 10 лютого у заяві для преси. Він пояснив, що в парламенті опозиційні партії запустили процедуру відсторонення президента, і назвав це "безглуздим кроком", мовляв, за кілька місяців він усе одно піде з посади після обрання нового очільника країни.

Проте, зазначив, щоб після голосування за його відсторонення не почалася криза, він вирішив піти з посади вже.

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"За кілька днів румунський парламент проголосує за моє відсторонення, і Румунія вступить у кризу, тому що розпочинається референдум про відставку президента. Уся ця спроба матиме наслідки всередині країни та, на жаль, також матиме вплив назовні", - сказав президент.

За його словами, можливий референдум розділить суспільство, і "вся дискусія буде зосереджена виключно на негативі", на фоні якого про майбутні президентські вибори не говоритимуть.

"Не буде дискусії про те, як рухатиметься Румунія. У цій негативній амальгамі кандидати навіть не зможуть представити свої ідеї. Зовні наслідки будуть тривалими і дуже негативними. Абсолютно ніхто з наших партнерів не зрозуміє, чому Румунія відправляє у відставку свого президента після того, як фактично вже розпочала процедуру обрання нового президента", - наголосив Йоганніс.

Він сказав, що Румунія у такому разі стане "посміховиськом світу". Саме тому, щоб позбавити країну від цієї кризи, від цього "непотрібного та негативного розвитку подій", він подав у відставку з 12 лютого.

Вибори президента в Румунії: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, вибори президента Румунії відбудуться 23 березня (перший тур) і 6 квітня (другий тур). Президентські вибори 2025 року відбудуться повторно після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів, що відбувся наприкінці листопада.

Результати першого туру президентських виборів, що відбулися наприкінці листопада 2024 року, Конституційний суд Румунії анулював з тієї причини, що не було дотримано процедури вільних виборів.

Переможцем першого туру виборів став праворадикал Келін Георгеску, який підтримує режим президента РФ Володимира Путіна та заявляє, що за війною в Україні стоїть "імперіалістичний" військово-промисловий комплекс.

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