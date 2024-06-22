Пасажирів пересадили на інший транспортний засіб, але його довелося чекати понад 7 годин.

Вранці 22 червня на території Румунії в ДТП потрапив автобус, в якому перебувало 50 громадян України. 9 пасажирів отримали незначні травми.

Як повідомляє "Суспільне", про ДТП повідомили у Міністерстві закордонних справ. Зазначається, що постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі.

Пасажирка автобуса Оксана Волощук розповіла виданню, що автобус перекинувся о 5 годині ранку. Водій нібито заснув за кермом.

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"Він заснув за кермом. Тому що коли всі падали і кричали, і потім почали вилазити через лобове вікно, він казав: "Ну да, ну да, заснув, дівчата, заснув, вибачте, заснув", - згадує Оксана.

Пасажирів пересадили до іншого автобуса, на який довелося чекати упродовж приблизно семи годин.

"От ми о 5-тій ранку перекинулися - і зараз ми їдемо 10 хвилин у нашому напрямку. Сім годин ми тинялися просто нікому непотрібні", -розповіла пасажирка.

ДТП з українцями

В ніч на 27 січня у Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. Внаслідок аварії постраждало 18 людей .

У березні у Німеччині поблизу міста Лейпциг сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули чотири людини, ще 29 людей отримали травми. Також серед постраждалих було двоє українок.

У Румунії 16 червня автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, є постраждалі. Чотирьох людей - двох дорослих і двох дітей 14 та 16 років - доставили до лікарні.

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