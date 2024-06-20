У Польщі з'їхав у кювет автобус з українцями, серед постраждалих діти (фото)

Всього у транспорті було 58 осіб - вони їхали з Києва до Варшави.

Вранці 20 червня у Люблінському воєводстві Польщі з'їхав у кювет та перекинувся на бік автобус з українцями.

Як повідомляє RMF FM, внаслідок ДТП постраждали 14 людей, серед яких двоє дітей. Всього у транспорті їхало 58 осіб.

Зазначається, що 13 постраждалих доставили до лікарень у Красноставі, Замості, Свіднику та Любліні. За даними журналістів, це був польський автобус, який прямував із Києва до Варшави.

Відео дня

Поліція Любліна підтвердила інформацію й оприлюднила фото з місця ДТП. Правоохоронці додали, що аварія сталась о 06:50 ранку поблизу села Закренце, що в гміні Красностав. У поліції зауважили, що водій автобуса був тверезим, і вказали, що травмованих було 13.

Згодом у МЗС України розповіли, що станом на 11 годину ранку відомо про 8 постраждалих, серед яких одна неповнолітня. Вони проходять медичне обстеження. Загрози їхньому життю та здоров'ю немає. П'ятьох з них випишуть до кінця дня.

"За попередньою інформацією поліції, водій не впорався із керуванням, через що автобус зіткнувся із бар’єром. Генеральне консульство України в Любліні з’ясовує обставини аварії та надає консульську допомогу постраждалим громадянам України", - сказали в міністерстві.

ДТП з українцями

В ніч на 27 січня у Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. Внаслідок аварії постраждало 18 людей .

У березні у Німеччині поблизу міста Лейпциг сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули чотири людини, ще 29 людей отримали травми. Також серед постраждалих було двоє українок.

У Румунії 16 червня автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, є постраждалі. Чотирьох людей - двох дорослих і двох дітей 14 та 16 років - доставили до лікарні.

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