В Угорщині може зупинити роботу єдина АЕС: нардеп пояснив, чим це загрожує Україні

Олексій Кучеренко вважає, що Україна виробляє достатньо електроенергії.

На тлі мілководдя на Дунаї в Угорщині може призупинити роботу єдина діюча атомна електростанція "Пакш". Народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів в коментарі УНІАН, чи вплине це на ситуацію з електроенергією в Україні.

"Це тимчасова проблема, пов'язана з тим, що через спеку рівень води в руслі впав на 28 сантиметрів... І румуни, і угорці зупиняють свої атомні блоки через Дунай. Це тимчасове явище. Але для нас це не критично. Оскільки ми по імпорту беремо в них дуже мало. Ми значно більше експортуємо зараз електроенергії через профіцит протягом доби. Тому на нас це ніяк не позначиться", – сказав Кучеренка.

Він наголосив, що відключення АЕС в Угорщині тимчасове. За словами нардепа, це може тривати близько 1-2 тижнів.

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"Я не вважаю, що зараз для нас це серйозний привід для нервування. У нас вистачає приводів і без цього. Так, на тлі спеки в Україні можуть бути відновлені обмеження та відключення світла, бо, крім зростання споживання, в нас зараз АЕС на ремонті, але це також ще не точно. Ми побудували велику кількість сонячних електростанцій і, можливо, за високих температур вони покриють дефіцит", – додав нардеп.

На запитання щодо того, наскільки активно зараз Україна імпортує електроенергію з-за кордону, Кучеренко відповів:

Зараз в Україну йде невеликий імпорт з-за кордону. Він нам просто не треба, ми достатньо виробляємо. Так, якась частка з Угорщини йде, але це явно не домінуюча частка. Ми ж загалом імпортуємо електроенергію з пʼяти країн Європи.

Зупинка АЕС в Угорщині - останні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що в країні можуть зупинити найбільшу АЕС, яка забезпечує до половини потреб населення. Причина - рекордне зниження рівня води в Дунаї.

Зазначимо, що ще взимку на тлі блекаутів Україна була залежна від імпорту електроенергії з Угорщини. За даними європейської мережі операторів системи передачі ENTSO-E, близько половини всієї імпортованої до України електроенергії йшло саме з Угорщини.

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