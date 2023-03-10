Макрон заявив, що українцям необхідно забезпечити найкращі умови.

Великобританія та Франція будуть разом навчати українських морських піхотинців.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в зоді спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком в Парижі, пише Sky News. За його словами, вони роблять все, щоб російське вторгнення не поширилося по всьому світу.

"Ми домовилися про конкретні спільні дії з навчання українських військових і важливих сегментів. Ми повинні поставити наших українських друзів в найкращі умови", - сказав Макрон.

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Також політики обговорили посилення спільних можливостей, зокрема, щодо майбутнього протикорабельних ракет і систем крилатих ракет. Сунак зазначив, що Великобританія і Франція працюють над тим, щоб "ніколи більше такі, як Путін, не могли використовувати нашу енергетичну безпеку в якості зброї".

Він переконаний, що навчання українських морських піхотинців допоможе Україні отримати вирішальну перевагу на полі бою.

Також вони будуть спільно вивчати розробку складних озброєнь, таких як повітряна, оборонна, бойова і далекобійна зброя. "Ми продовжимо разом боротися за свободу", - додав Сунак.

Навчання українських військовослужбовців

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Велика Британія розпочала програму з підготовки українських військовослужбовців.

Ряд країн-союзників направили своїх інструкторів для навчання українців, серед них - Данія, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Нова Зеландія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Нідерланди.

14 вересня 2022 року стало відомо, що близько 5 тисяч українських військовослужбовців вже завершили навчання у Великій Британії в рамках операції INTERFLEX.

У лютому в Міноборони Франції заявили, що в їхній країні пройдуть навчання 2 тисячі українських військових. Також українські військовослужбовці проходять військову підготовку в Польщі.

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