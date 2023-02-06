Захисники України вчаться вести бойові дії в урбанізованій місцевості.

Генеральний штаб Збройних сил України показав, як українські військові проходять навчання у Великобританії. Йдеться про ведення операцій в умовах населеного пункту.

На опублікованих у Facebook кадрах бійці ЗСУ в рамках базової загальновійськової підготовки вивчають порядок підходу та проникнення у будівлю.

Навчання проходять під керівництвом інструкторів 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції 1-ї канадської механізованої бригадної групи 3-ї канадської дивізії Збройних сил Канади.

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Навчання українських військових - що відомо

29 січня українські військові прибули до Великої Британії для навчання роботі з бойовими танками Challenger 2, які Лондон поообіцяв надати Києву.

5 лютого командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що частина українських захисників вже вирушили за кордон для навчання на системах протиракетної/протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba, які повинні передати Франція та Італія.

6 лютого нова партія українських військових прибула до Великої Британії для проходження навчання на самохідних артилерійських установках AS-90, про передачу яких оголосили ще 16 січня.

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