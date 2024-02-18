США пропонували наступником Столтенеберга німкеню Урсулу фон дер Ляйєн.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти призначення новим генсеком НАТО чинного президента Єврокомісії ("уряду" ЄС) Урсули фон дер Ляєн. Усе нібито через її "надто критичне ставлення до Росії", пише німецька газета Welt із посиланням на високопоставлених чиновників Євросоюзу.

Як стверджують джерела, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував президенту США Джо Байдену кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на місце наступного генсека НАТО. Після цього Байден озвучив цю ідею Шольцу, з яким він зустрічався минулого тижня.

За словами джерел, Шольц буцімто відповів, що посада генсека НАТО є надто важливою, аби її обіймав "християнський демократ з Німеччини", тобто консерватор. Також стверджується, нібито Шольц вважає недоліком "надто критичне ставлення фон дер Ляєн до Росії".

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Крім того джерела Welt стверджують, що країни НАТО справді хотіли, аби наступним генсеком була жінка, однак гарної кандидатури так і не знайшли. Так, кандидатуру прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен відхили через те, що вона "непереконливо виступила" під час свого візиту до США влітку минулого року. Кандидатуру естонського прем’єра Каї Каллас теж відхили нібито "через надмірно критичну позицію щодо Росії".

За даними джерел, наступним генсеком НАТО все ж таки призначать прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який влаштовує більшість країн Альянсу.

Зміна генсека НАТО

Як писав УНІАН, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг був призначений на посаду у жовтні 2014 року. В теорії строк повноважень генсека складає 4 роки із можливістю їх подовження. Столтенберг мав піти у відставку після другого терміну, але через повномасштабне російське вторгнення в Україну його повноваження подовжили до жовтня 2024 року

В НАТО вже певний час тривають дискусії щодо того, хто має стати наступником Столтенберга. Довго вважалося, що це має бути представник східного флангу НАТО, оскільки цей регіон досі не мав достатнього впливу в альянсі. Однак гідної кандидатури так і не знайшлося.

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