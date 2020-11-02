Вибори голови Білого дому призначені на 3 листопада

3 листопада 2020 року американці обиратимуть нового президента країни. Головні кандидати - чинний президент Дональд і демократ Джо Байден.

Як проходять президентські вибори в США

Вибори в США проводяться кожні чотири роки. На них вибирають президента країни і віце-президента. Президент може бути переобраний тільки один раз.

Президентські вибори проводяться у два етапи. На першому етапі жителі країни в результаті всенародного голосування голосують за виборців, які на другому етапі обирають президента країни. Виборці - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Громадяни заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборець.

У кожному штаті різна кількість виборців. Наприклад, у великому штаті Каліфорнія їх 55, а в маленьких штатах їх по 7. Тому для кандидатів у президенти дуже важливо, щоб їх підтримували у великих штатах.

Через 41 день після всенародного голосування виборці заповнюють бюлетені, вибираючи президента і віце-президента. На початку січня після підрахунку голосів виборців буде відомо ім'я нового президента.

Кандидати в президенти в США

Історично на президентських виборах змагаються кандидати двох найбільших партій Америки: Республіканської і Демократичної.

Від республіканців балотується Дональд Трамп - підприємець у сфері нерухомості, телеведучий і шоумен, власник конкурсу Міс Всесвіт. У 2016 році він виграв президентські вибори. За результатами всенародного голосування він отримав менше голосів, ніж його суперниця Хіларі Клінтон, але обійшов її в кількості виборців. Разом з Трампом від республіканців балотується діючий віце-президент США Майкл Пенс.

Демократична партія обрала своїм представником Джо Байдена. На відміну від Трампа, Байден вже давно займається політикою. Він був сенатором штату Делавер і віце-президентом при Бараку Обамі. Від демократів на посаду віце-президента балотується сенатор Камала Харріс.

Вік Трампа - 74 роки, а Байдену 78 років. Хто б з них не переміг, він стане найстарішим президентом Штатів.

Опитування виборців

За різними опитуваннями серед американців, Байден впевнено набирає більшість голосів. У різних екзитполах за Байдена готові віддати голос близько 53% виборців, а за Трампа - близько 45%. Однак все не так просто. Політологи говорять, що результати виборів можуть бути несподіваними, як це було в 2016 році. Якщо за Трампа проголосують в тих штатах, де більше виборців, то він може отримати перевагу голосів.

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Автор: Катерина Пулатова