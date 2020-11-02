На думку політолога Владислава Фарапонова, зараз дуже важко передбачити переможця.

Переможцем на виборах в США цього року може стати кандидат, який набере менше голосів простих виборців.

Про це розповів політолог-американіст Владислав Фарапонов в ефірі каналу "Україна 24".

"Зараз дуже важко передбачити переможця. Система колегії вибірників непередбачувана, і чотири роки тому вона це довела. Цього року можливо, що більше голосів виборців набере один кандидат, а переможе в результаті інший. Я думаю, що ця кампанія відрізняється тим, що хитких штатів, які ще не визначилися з кандидатом, дуже багато - від шести до тринадцяти. Це багато, як правило, їх до семи. І питання в тому, хто переможе саме в цих штатах. Що до інших, тобто штати, які 100% будуть за демократів, є ті, хто буде за республіканців", - сказав він.

За словами експерта, вирішальним може стати навіть голос виборців від невеликого штату.

"Буде цікаво, якщо Байден переможе в Пенсільванії, яка дає 20% колегії виборців, а Трамп - у Флориді, 29% колегії виборців. Тоді такий штат, як наприклад Мен, який дає 1%, умовно кажучи, може стати вирішальним", - сказав він.

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Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, своєю чергою, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

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Автор: УНІАН