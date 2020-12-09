Крім того, близько 30 тис. людей в Білорусі зазнали репресій у різних формах: затримання, арешти, штрафи, побиття тощо.

На сьогодні в Білорусі 156 політичних в'язнів.

Читайте такожГромадянка Швейцарії потрапила до білоруської колонії за зірвану з омонівця балаклаву - ЗМІЯк передає кореспондент УНІАН, про це під час щорічної «Правозахисної НЕконференції» заявила представник правозахисного центру «Весна» Наталія Сацункевіч.

«Ситуація з правами людини в Білорусі завжди була складною, але цього року погіршення в цій ситуації просто катастрофічні. Почалися вони з початком виборчої кампанії на початку травня: влада почала планомірно знищувати політичних опонентів, які досі перебувають у СІЗО. У тому числі Віктор Бабарика... і Сергій Тіхановський», - зазначила вона.

Правозахисниця додала, що кульмінація сталася в день виборів, 9 серпня, коли сталося придушення акцій протесту, насильство щодо затриманих учасників протестів у відділеннях міліції та ізоляторах тимчасового утримання.

«Проблема в тому, що це все не зупиняється, адже ми і зараз щодня бачимо затримання... За нашими оцінками, близько 30 тис. людей у Білорусі зазнали репресій у різних формах - це і затримання, і арешти, і штрафи, і побиття... Зараз у нас в країні 156 політичних в'язнів і ще не менше 400 осіб проходять за різними статтями Кримінального кодексу», - зазначила Сацункевіч.

За її словами, водночас не порушено жодної справи стосовно співробітників правоохоронних органів, які застосовували тортури і насильство щодо людей.

«Це жахливі ситуації, і з ними дуже важко працювати, тому що правові механізми не діють в Білорусі», - підкреслила правозахисниця.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешт.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенко.

Україна приєдналася до рішення Ради Євросоюзу від 2 жовтня про запровадження обмежувальних заходів стосовно 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації результатів виборів президента в Білорусі.

19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися розпочати підготовку до запровадження третього етапу санкцій.

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Автор: Антоніна Доломанжи