Існують побоювання, що рішучий Трамп може піти на угоду з Росією, яка більше нагадуватиме програш України.

Увесь світ стежить за тим, як Америка обирає президента. Йдеться не про інтригу, а про значний глобальний вплив США, від якого залежать мільярди людей, що не мають права голосу, але можуть постраждати від наслідків. З особливою тривогою за президентськими перегонами у США стежить Україна, пише The Telegraph.

Що для України означатиме перемога Трампа?

Видання пише, що "ніде у світі ставки не є вищими", ніж в Україні, де розуміють, що відносини зі США є питанням виживання для країни.

Українські військові на сході не покладаються лише на американську зброю, транспортні засоби та боєприпаси. Проте британські, європейські та інші союзники не здатні надати "щось подібне" у тій же мірі підтримки, якщо допомога з боку США скоротиться чи взагалі зупиниться, зауважив Ед Арнольд з Королівського інституту об’єднаних служб.

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Таким чином, результат виборів дійсно є екзистенційним питанням. Але кандидати так розпливчасто озвучують свої плани, що немає єдиної думки, хто ж є кращим вибором - або найменш поганим.

"Це як чотири конкуруючі думки, і я не можу сказати, яка найпопулярніша. Найбільш песимістичний погляд Гарріс, який досить поширений, полягає в тому, що якщо вона переможе, то просто більш-менш продовжить політику Байдена - і ми ще довго-довго будемо у цій війні. Звичайно, деякі люди кажуть "ні, ні, буде інакше". Деякі оптимісти вважають, що це буде набагато ефективніше і закінчить війну. Щодо Трампа така ж різниця: дехто, безумовно, дуже боїться, що він укладе угоду з Путіним, ми втратимо окуповані території, і він скаже: "Якщо ви не згодні, я взагалі нічого не надсилаю", - зазначив Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України.

"Але одночасно рівна кількість людей вважає, що саме тому, що він не боїться ескалації, і тому, що він дуже прямолінійний і рішучий, він може бути тим, хто потрібен для перемоги у війні. Бо єдиний спосіб розв’язати ситуацію, в якій ми опинилися, - це радикальні, нестандартні рішення. Є дуже, дуже розумні люди, які так вважають", – додав він.

Трамп оголосив, що, якщо переможе, то подзвонить Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському, щоб до його інавгурації в січні досягти мирної угоди. Як саме він це зробить, він не уточнив.

Проте його партнер Джей Д. Венс заявив, що Росія повинна зберегти окуповану територію, а вцілілій частині України не можна дозволити приєднуватися до НАТО чи будь-якого іншого іноземного альянсу. Критики кажуть, що це надто схоже на перемогу Росії.

Водночас українські чиновники також розчаровані підходом Джо Байдена до війни – особливо через обережність щодо ескалації, яка, на їхню думку, стримує Білий дім від надання достатньої зброї для досягнення реальної перемоги у війні.

Ця стратегія, можливо, й підтримує Україну в боротьбі досі, але не дозволяє зупинити нарощування російських сил протягом останнього року.

Погляд з Кремля

Ще до оголошення Байдена про участь у виборах, Путін заявив, що чинний президент є кращим варіантом для Росії. Байден є більш передбачуваним та традиційним у своїх підходах до державної політики, що, на думку правителя Росії, робить його більш зручним партнером.

Однак російські дезінформаційні операції цього року спрямовані на підрив Камали Гарріс і допомогу Трампу.

Вибори у США 2024 - це необхідно знати

Перед виборами 2024 року в США напруга між основними кандидатами, віцепрезидентом Камалою Гарріс від Демократичної партії та Дональдом Трампом від Республіканської, сягає піку. Кампанія йде на тлі жорсткої конкуренції: результати опитувань свідчать, що виборці розділені майже порівну, і результат буде залежати від голосів у ключових штатах, таких як Пенсильванія, Аризона та Невада, де обидва кандидати посилено ведуть агітацію в останні дні перед виборами.

Позиції Гарріс і Трампа кардинально відрізняються в питаннях зовнішньої політики, економіки та внутрішньої безпеки. Гарріс акцентує на "збереженні демократії", часто згадуючи події 6 січня 2021 року, коли протестувальники штурмували Капітолій, і звинувачує Трампа у створенні загрози безпеці країни. Трамп, своєю чергою, критикує політику адміністрації Байдена, звинувачуючи її у слабкій економічній політиці та надмірній бюрократії, та обіцяє швидке припинення конфлікту в Україні.

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