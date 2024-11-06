Демократи втрачають не тільки Білий Дім, а й, як мінімум, одну палату Конгресу. А можливо й обидві.

Результати голосування на виборах у США показали, що Демократична партія має певні проблеми в комунікації з виборцями. Як пише BBC, про це заявив демократ Джим Мессіна, який керував передвиборчим штабом Барака Обами у 2012 році.

На думку демократа, нинішні вибори показали, що його партія провалила комунікацію з молодіжною аудиторією та з іспаномовними американцями.

"Я сподіваюся, що ми всі приділимо певний час тому, щоб розібратися у всіх цих речах, підготувати всеосяжний аналіз і поговорити про те, як рухатися далі, тому що сьогодні ввечері нам надерли дупи. І ми повинні придумати, як рухатися далі таким чином, щоб ми знову стали партією більшості, якою були раніше", - заявив Мессіна.

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Вибори у США: перемога Трампа і республіканців

Як писав УНІАН, попередні дані підрахунку голосів, озвучені американськими ЗМІ, свідчать про впевнену перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Хоча попереду ще чекає другий етап виборчого процесу - голосування колегії виборників - немає сумнівів, що Трамп лише остаточно закріпить свою перемогу.

Одночасно з виборами президента у США відбулися і довибори до обох палат американського парламенту - Сенату і Палати представників. За попередніми даними, Республіканська партія взяла більшість місць у Сенаті. З Палатою представників поки що остаточної ясності немає, але, ймовірно, вона теж залишиться за республіканцями.

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