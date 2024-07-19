Всупереч закликам піти: Байден заявив, що повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня

У Білому домі назвали недостовірними дані NBC News про те, що сім'я Байдена нібито обговорює план його виходу з президентських перегонів

Президент США Джо Байден заявив, що з нетерпінням чекає можливості повернутися до передвиборчої кампанії "наступного тижня" після того, як одужає від COVID-19.

Політик публічно заявив, що він відданий своїй кандидатурі, незважаючи на те, що дедалі більше демократів закликають його вийти з перегонів, пише The Washington Times.

Байден виклав свій план у п'ятницю в заяві, в якій засудив колишнього президента Дональда Трампа і "похмуре" бачення Америки, викладене його суперником у четвер у прайм-тайм на з'їзді Республіканської партії.

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"Я з нетерпінням чекаю на можливість повернутися до передвиборчої кампанії наступного тижня, щоб продовжити викриття загрози програми Дональда Трампа "Проєкт 2025", водночас доводячи свою власну репутацію та бачення, яке я маю для Америки: те, де ми рятуємо нашу демократію, захищаємо нашу права і свободи та створюємо можливості для кожного", - сказав Байден.

Його обіцянка продовжувати кампанію прозвучала після того, як кількість законодавців-демократів, які закликають його піти, досягла щонайменше 30 осіб. Деякі провідні демократи заявили, що, на їхню думку, Байден може вийти з виборчої кампанії до цих вихідних.

Крім цієї пропозиції, Байден заявив, що Трамп буде ще більше підривати права на аборт, і йому не можна довіряти у відстоюванні демократичних принципів.

"Американці точно знають, куди він хоче вести цю країну. Вони знають, що він заподіяв біль і жорстокість жінкам Америки, скасувавши справу Роу проти Вейда. Вони знають, що одного разу він зруйнував нашу економіку і заподіє біль середньому класу, що він хоче знищити систему стримувань і противаг нашої Конституції і з першого ж дня правити як диктатор", - сказав Байден.

У Білому домі назвали недостовірними дані NBC News про те, що сім'я Байдена нібито обговорює план його виходу з президентських перегонів

"Невірно. Зберігайте віру", - написав у X заступник прессекретаря Ендрю Бейтс, коментуючи публікацію телеканала.

За словами голови передвиборчої кампанії Джен О'Меллі Діллон, Байден повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня. Це станеться після того, як президент США завершить ізоляцію, спричинену легкими симптомами COVID.

"Він повністю в справі", - сказала вона в інтерв'ю CNN.

Директор Battleground States Ден Каннінен сказав, що Байден не буде "прикрашати хід перегонів".

"Нам належить виконати велику роботу, щоб перемогти в листопаді. Альтернативного кандидата не планується. Через кілька тижнів Джо Байден стане офіційним кандидатом. Нам давно пора нам припинити воювати один з одним. Єдина людина, яка виграє, коли ми воюємо, - це Дональд Трамп", - сказав він.

Вибори у США - чи зійде Байден із перегонів

81-річний Байден перебуває на карантині, поки одужує від COVID-19. Він наполягає, що залишиться кандидатом від Демократичної партії, але більша частина його партії налаштована проти нього через побоювання з приводу його віку і поганих результатів на дебатах 27 червня.

Повідомляється, що такі світила, як колишній президент Барак Обама і колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі, висловлювали своє занепокоєння за закритими дверима.

"Хоча рішення про вихід із кампанії належить тільки президенту Байдену, я вважаю, що в інтересах нашої країни, щоб він пішов у відставку", - заявив у п'ятницю сенатор Мартін Генріх, демократ із Нью-Мексико.

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