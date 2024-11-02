Журналісти зазначають, що західні країни починають сумніватися в доцільності продовження допомоги Україні через військові невдачі на полі бою.

Будь-який результат президентських виборів у США, які відбудуться наступного тижня, вплине на Україну. За даними BBC, результат президентських виборів у США може серйозно вплинути на обсяг і умови американської допомоги Україні.

Журналісти вважають, що є три сценарії, як можуть розвиватися події щодо російської війни проти України після завершення президентських перегонів у Штатах:

Американська влада може чинити тиск на Україну з метою заморожування війни по поточній лінії фронту. У такому разі такі регіони, як Запорізька область, можуть виявитися розділеними. Журналісти нагадують, що аналогічна ситуація склалася в Кореї, яка виявилася розділеною після припинення вогню там у 1950-х роках. При цьому офіційно війна там так і не була завершена.

США повністю припиняють підтримку України, що призвело б до захоплення Росією деяких інших українських територій.

Україна повертає контроль над усіма своїми територіями. При цьому в матеріалі йдеться про те, що цей сценарій виглядає "все менш імовірним".

Також журналісти зазначають, що західні країни починають сумніватися в доцільності продовження допомоги Україні через військові невдачі на полі бою. Перемога кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа може призвести до скорочення допомоги Києву і чинити тиск на українську владу з метою територіальних поступок заради миру.

Відео дня

Вибори у США - наслідки для України

Як пише видання Foreign Policy, перемога будь-якого з кандидатів на виборах у США може мати "глибокі наслідки" як для війни в Україні, так і для Близького Сходу через відмінності в тому, як Камала Гарріс і Дональд Трамп проводитимуть свою зовнішню політику.

Вас також можуть зацікавити новини: