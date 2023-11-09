Рамасвамі раніше розкритикував Україну та її президента Володимира Зеленського.

Лідери Росії Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін дуже зрадіють, якщо на виборах у США переможе Вівек Рамасвамі, який є конкурентом Трампа.

Як пише The Hill, таку думку висловила кандидат у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі під час дебатів у середу.

"Я кажу вам, що у Путіна і президента Сі слина тече від думки, що хтось такий може стати президентом", — сказала вона про Рамасвамі, з яким вона неодноразово сперечалася на сцені дебатів.

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Гейлі зробила це зауваження незабаром після того, як Рамасвамі розкритикував Україну та її президента Володимира Зеленського.

"Україна не є зразком демократії", - заявив Рамасвамі на сцені. "Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Вони об’єднали усі медіа в одне державне телевізійне відділення - це недемократично".

Хейлі наразі піднялася в опитуваннях і стала головним суперником губернатора Флориди Рона ДеСантіса, хоча обидва поступаються колишньому президенту Трампу в національних опитуваннях.

Хто такий Рамасвамі

Рамасвамі - 38-річний бізнесмен, у нього немає політичного досвіду. На початку червня він заявив, що Київ необхідно змусити піти на "великі поступки" і зосередитися на протистоянні з Китаєм.

Пізніше можливий кандидат в американські президенти стверджував, що в разі перемоги на виборах визнає захоплені території України "російськими", а також закриє нашій країні шлях до НАТО.

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