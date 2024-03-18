Анналена Бербок заявив, що Євросоюз готує ґрунт для нових санкцій.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала так звані вибори президента, що відбулися в Російській Федерації. Вона заявила, що волевиявлення не було справжніми

"Вибори в Росії були виборами без вибору", - цитує німецького дипломата видання Reuters.

Також Бербок заявила, що ЄС підготує ґрунт для введення нових санкцій проти Росії.

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Варто зазначити, що раніше представниця уряду Крістіане Хофман заявила, що "так звані вибори в Росії" не були "ні вільними, ні справедливими", а "результат був заздалегідь зрозумілий і це були недемократичні вибори".

При цьому представник МЗС Себастьян Фішер заявив, що останнім часом відомство використовує лише прізвище Путін, без титулу.

Вибори в Росії - останні новини

У перший же день так званих виборів президента РФ президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що перевибори Путіна не демократичні.

18 березня Іран, Китай, КНДР, Узбекистан і Венесуела привітали Путіна з "перемогою", навіть не чекаючи офіційного оголошення результатів.

При цьому глава МЗС Великобританії Девід Кемерон заявив, що те, що відбувається, не схоже на чесні вибори. У МЗС Польщі зазначили, що голосування відбувалося на тлі жорстких репресій, які не дають можливості зробити демократичний вибір.

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