У німецькому МЗС зазначили, що вже деякий час використовують одне лише прізвище Путіна.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини не називатиме Володимира Путіна президентом Росії.

Представник уряду Крістіане Хофман заявила, що "так звані вибори в Росії" не були "ні вільними, ні справедливими", передає Bild. Вона зазначила, що "результат був заздалегідь ясний і це були недемократичні вибори".

Хофман акцентувала, що на виборах панувала атмосфера залякування і свободи слова в РФ немає.

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"Росія зараз є диктатурою і перебуває під авторитарним правлінням Володимира Путіна", - заявила Хофман.

Також політик гостро засудила проведення голосування на окупованих територіях України.

На запитання про те, чи буде влада Німеччини називати Путіна "президентом або правителем", представник МЗС Себастьян Фішер відповів, що останнім часом відомство використовує одне лише прізвище Путін, без будь-якого офіційного титулу.

"Вибори" президента РФ

Іран, Китай, КНДР, Узбекистан і Венесуела вже привітали російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на так званих виборах президента. Вони не чекали офіційного оголошення результатів.

При цьому міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що те, що відбувається, не схоже на вільні та чесні вибори.

А в Міністерстві закордонних справ Польщі сказали, що голосування відбувалося на тлі жорстких репресій проти суспільства, які не дають йому можливості зробити вільний і демократичний вибір.

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