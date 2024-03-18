Очікується, що президент Володимир Путін використає масштаб своєї перемоги для виправдання подальшої агресії в Україні.

У Росії пройшли президентські вибори, на яких Володимир Путін отримав перемогу із показником у понад 87% голосів. 71-річний Путін тепер буде президентом принаймні до 2030 року, вступаючи на п’ятий термін у країні, чия конституція нібито обмежує президентів двома. Як пише The New York Times, вибори були покликані створити публічний мандат на війну та відновити імідж Путіна як втілення стабільності.

Видання наводить п’ять висновків, які можна зробити із перемоги Путіна.

1. Хоча перемога була передбачуваною, цифри Путіна перевершили очікування.

Експерти очікували, що цього разу Кремль прив’яже результат до приблизно 80 відсотків, але Путін отримав навіть більший відсоток, ближче до 90 відсотків, хоча підрахунок ще не був остаточним.

Відео дня

Як зазначає видання, президентські вибори в Росії довгий час слугували засобом легітимності всієї системи. Але така велика перевага Путіна ризикує підірвати це. Це може викликати запитання у дедалі більш авторитарному Кремлі про те, навіщо Росії така ілюзія.

2. Кремль не повністю досяг того образу національної єдності, якого прагнув.

Путін завжди прагне створити імідж політичної стабільності та контролю. Але цього разу було три події, пов’язані з опозиційною політикою, які зіпсували цей образ.

Перший був у січні, коли тисячі росіян по всій країні вишикувалися в чергу, щоб підписати петиції, необхідні для включення до виборчого бюлетеня Бориса Надєждіна, який виступав проти війни в Україні.

У лютому у в’язниці раптово помер Олексій Навальний, найзапекліший політичний опонент Путіна, і тисячі росіян з'явилися на його похоронах у Москві, у знак протесту проти Путіна.

І нарешті масова явка до виборчих дільниць опівдні на третій день виборів на знак мовчазного протесту проти Путіна та війни.

3. Путін претендуватиме на народний мандат для ведення війни в Україні.

Кампанія Путіна та саме голосування були підготовлені війною. Він описав явку на виборах, яка склала понад 74 відсотки з понад 112 мільйонів зареєстрованих виборців, як "через те, що ми змушені у прямому сенсі цього слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян , наших людей".

4. Війна й надалі залишатиметься організуючим принципом для Кремля.

У своєму щорічному зверненні до нації в лютому, яке стало його основною промовою передвиборчої кампанії, Путін пообіцяв, що Росія може досягати своїх військових цілей, навіть інвестуючи в економіку та інфраструктуру.

Путін також припустив, що ветерани війни повинні сформувати ядро "нової еліти", яка буде керувати країною, оскільки їхня служба довела їхню відданість інтересам Росії. Очікується, що ця пропозиція прискорить тенденцію висловлювання державними службовцями потужного патріотизму, особливо враховуючи, що Путін прагне замінити своїх старших союзників молодшим поколінням.

5. Росіяни неспокійні щодо майбутнього.

Період після будь-яких президентських виборів – це період, коли Кремль зазвичай проводить непопулярну політику. Після 2018 року, наприклад, пан Путін підвищив пенсійний вік. Росіяни розмірковують про те, чи не за горами нова військова мобілізація чи посилення внутрішніх репресій.

Вибори в Росії

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори в Росії відбувалися три дні: 15-17 березня. Голосування проводили й на окупованих територіях України - у Криму і на тих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролює російська армія.

За даними Центральної виборчої комісії РФ, після опрацювання 98,7% протоколів Путін набирає 87,31%.

Європейські лідери заявили, що вибори в Росії не є ні вільними, ні справедливими.

Вас також можуть зацікавити новини: